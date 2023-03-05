Леклер: «Ред Булл» сейчас с другой планеты. Мы знали, что будем аутсайдерами в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу итогов Гран-при Бахрейна.

«Мы ожидали, что в этот уикенд будем аутсайдерами, особенно в гонке с «Ред Булл» — эта команда сейчас как будто с другой планеты.

В большинстве уикендов нам нужно привезти домой максимум возможных очков. Сегодня нам этого не удалось сделать», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.

Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.

Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.