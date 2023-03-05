Хэмилтон высказался об отставании от «Ред Булл» и призвал команду внедрить новинки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий после Гран-при Бахрейна, сделав акцент на производительности команды.

«Нам просто не хватает прижимной силы, и мы должны работать очень усердно, чтобы улучшить этот компонент как можно быстрее. Всё, что было сделано в аэродинамической трубе, нам понадобится завтра. Мы должны очень сильно поднажать, чтобы попытаться сократить этот разрыв.

Темп «Ред Булл» сегодня, очевидно, был отличным, должно быть, они выигрывали не менее секунды за круг. Но тех, кто был рядом с нами, я думаю, мы могли бы догнать на каком-то этапе. Может быть, настроить машину по-другому? Но в целом нам просто не хватает производительности, поэтому мы должны продолжать работать над этим», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.