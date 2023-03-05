Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон высказался об отставании от «Ред Булл» и призвал команду внедрить новинки

Хэмилтон высказался об отставании от «Ред Булл» и призвал команду внедрить новинки
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий после Гран-при Бахрейна, сделав акцент на производительности команды.

«Нам просто не хватает прижимной силы, и мы должны работать очень усердно, чтобы улучшить этот компонент как можно быстрее. Всё, что было сделано в аэродинамической трубе, нам понадобится завтра. Мы должны очень сильно поднажать, чтобы попытаться сократить этот разрыв.

Темп «Ред Булл» сегодня, очевидно, был отличным, должно быть, они выигрывали не менее секунды за круг. Но тех, кто был рядом с нами, я думаю, мы могли бы догнать на каком-то этапе. Может быть, настроить машину по-другому? Но в целом нам просто не хватает производительности, поэтому мы должны продолжать работать над этим», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023