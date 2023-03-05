Расселл — о ГП Бахрейна: я мог обойти Хэмилтона, но занял бы его место. Нам нужны победы

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 5 марта. Напомним, Расселл финишировал седьмым, а его напарник, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, стал пятым.

«У нас получилась хорошая битва за очки, но, как по мне, мы оба отставали, а в такие моменты, когда вы уступаете другим машинам пару десятых за круг, чувствуется беспомощность.

Фернандо и Лэнс были очень сильны. С Карлосом [Сайнсом] же мы были в более равных условиях. По-настоящему тяжёлая гонка для нас. Вероятно, я мог бы опередить Льюиса, если бы остался впереди него на первом круге. Но я финишировал бы там же, где и он, учитывая расклады. Но нас не волнует пятое или седьмое место. Мы здесь, чтобы бороться за победы», – приводит слова Расселла Sky Sports.