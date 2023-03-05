В стартовой гонке нового сезона IndyCar произошёл массовый завал

Первая гонка сезона IndyCar — уличный Гран-при Сент-Питерсберга — начался с массового завала. На старте гонки перед третьим поворотом произошёл небольшой контакт между Скоттом Диксоном и Феликсом Розенквистом, из-за чего последний чиркнул колесом по стене и потерял темп, а позже врезался в отбойник.

Пилотам позади Розенквиста пришлось сбросить темп, однако Сантино Ферруччи не успел замедлиться и на полном ходу врезался в Элио Кастроневеса, чья машина перегородила трассу. Затем последовала цепная реакция, по ходу которой в завал угодили также Девлин ДеФранческо, Симон Пажно и Бенджамин Педерсен. При этом один из гонщиков врезался в Педерсена с такой силой, что его автомобиль взлетел в воздух.

Фото: IndyCar Series

Фото: IndyCar Series

После инцидента гонка на 20 минут была прервана красными флагами, однако теперь возобновлена — пелотон возглавлял стартовавший с поул-позиции Ромен Грожан.