Стролл: даже несмотря на адреналин, сломанные кости всё равно болят

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу Гран-при Бахрейна, на котором ему пришлось выступать с многочисленными травмами.

«Не считая боли, было весело. Даже несмотря на адреналин, сломанные кости всё равно болят. Вся моя медицинская команда была невероятной. Большое спасибо всем, кто помогал мне в течение последних двух недель», — сказал Стролл после гонки.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович. Позже стало известно, что у Стролла также перелом пальца на ноге.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.

Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.

Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.