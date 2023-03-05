Сайнс: «Астон Мартин» и «Ред Булл» были намного быстрее

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал четвёртый результат на Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«До гонки мы знали, что будут некоторые проблемы — учитывая деградацию шин, которую мы заметили на тестах и в пятницу. Нам удавалось какое-то время удерживать четвёртое и третье места, но в итоге «Астон Мартин» и «Ред Булл» были намного быстрее, а их шины не деградировали так сильно, как у нас.

Мы финишировали, где финишировали, это своего рода проверка реальностью. Нам нужно поработать в ближайшие недели, чтобы выяснить, в чём причина этой слабости. Надеюсь, другие трассы подойдут нам лучше.

Отказ мотора у Шарля? Конечно, это неидеально, и это будет нас беспокоить, пока мы не найдём решение проблемы. Надеюсь, мы сможем найти его быстро», — приводит слова Сайнса GPFans.