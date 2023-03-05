Леклер мог сойти из-за электроники, заменённой до гонки. Новая замена приведёт к штрафу

Сход пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна Формулы-1, вероятнее всего, был вызван проблемой с блоком управляющей электроники. Этот блок, а также батарею — накопитель энергии двигателя — на болиде Леклера поменяли перед стартом гонки.

Как отмечает итальянская редакция Motorsport, двигатель внутреннего сгорания на машине Леклера не пострадал: он просто выключился. Судя по обстоятельствам схода монегаска, не сломалась и турбина. Вероятнее всего, проблема связана с блоком управляющей электроники.

Таким образом, перед вторым этапом сезона-2023 в Саудовской Аравии инженерам «Феррари» предстоит проверить, возможно ли использовать дальше хотя бы один из двух уже задействованных блоков управляющей электроники. Если они оба недоступны, то Леклеру потребуется третий блок. Согласно регламенту Формулы-1 это уже повлечёт штраф в виде потери позиций на стартовой решётке.