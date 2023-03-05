Расселл: «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл считает, что в нынешнем сезоне ни одна команда не сможет составить конкуренцию австрийскому коллективу «Ред Булл», занявшему первые два места на минувшем Гран-при Бахрейна.

«Ред Булл» застолбил этот чемпионат за собой, и я не думаю, что кто-то будет бороться с ними в этом году. Думаю, они будут побеждать в каждой гонке сезона. Таков мой прогноз. Учитывая их возможности, я не вижу никого, кто бы бросил им вызов.

В этот уикенд их темп упал, если говорить о тестах, что странно. Но сейчас они лидируют с запасом и могут делать всё, что им нравится. Возможно, они не всегда будут забирать поул, поскольку «Феррари» очень конкурентна в квалификации. Но когда дело доходит до гонки – здесь они очень сильны», – цитирует Расселла Motorsport.

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