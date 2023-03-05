Хорнер прокомментировал доминирующую победу «Ред Булл» в Бахрейне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Бахрейна.

«Что за гонка! Макс, безусловно, показал, что он не потерял свой темп в новом сезоне, схватив поул и победу обеими руками. Чеко пришлось немного поработать с Шарлем, но он хорошо справился, а дальше всё сводилось к управлению гонкой до самого конца. Темп был на высоте, надёжность тоже, у нас также была надёжная стратегия пит-стопов.

Здорово, что оба парня находятся в пределах одной десятой, сражаясь за мелочи. Это толкает команду вперёд, и они, безусловно, добились своего. Если сравнивать с прошлым годом, когда мы финишировали без очков, то это довольно контрастно. Однако важно помнить, что это только первая гонка, впереди ещё много гонок, но это отличный старт для всей команды.

Для нас было важно набрать максимум очков в начале сезона, и мы сделали это сегодня. Мы с нетерпением ждём, что принесёт нам Джидда», — приводит слова Хорнера Sky Sports.