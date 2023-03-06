«Героическое усилие». Крак оценил выступление Стролла и Алонсо на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высоко оценил выступление пилотов команды Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна.
«Сегодняшний фантастический результат — это кульминация напряжённой работы команды на протяжении многих месяцев. Привезти домой подиум и шестое место в первой гонке сезона — это замечательное достижение, и команда должна гордиться этим. И Фернандо, и Лэнс провели хорошую гонку, показав гоночный темп, который, как мы знали, возможен, и совершая хорошо продуманные обгоны, когда это имело значение.
Фернандо был бодр весь уикенд, и эта энергия передалась всей команде. Что касается Лэнса, то просто участвовать в гонке было героическим усилием, и то, что он финишировал шестым после обгона Джорджа Расселла, — это превосходная работа. Это впечатляющее выступление, ведь он пропустил все зимние тесты», — приводит слова Крака Sky Sports.
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