«Механики отлично потренировались». Норрис — о шести пит-стопах на ГП Бахрейна

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся вчера, 5 марта.

Напомним, Норрис шесть раз заезжал на пит-стоп из-за проблем с пневмосистемой, что и повлияло на результат – британец финишировал на последнем месте.

«Хороший старт, мы отыграли несколько позиций, но после первого поворота у нас возникли проблемы с пневмосистемой. Это всё больше и больше выбивало нас из гонки, нам приходилось заходить на пит-стопы каждые десять кругов. На втором пит-стопе Андреа [Стелла] сказал, что я должен возвращаться через каждые десять кругов.

Лучшее в этой ситуации то, что механики отлично потренировались на пит-стопах. Это самый большой плюс. Темп был в порядке, по крайней мере, мы могли набрать очко сегодня. Жаль, что у нас возникли проблемы», – приводит слова Норриса издание PlanetF1.

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