Тост: я не удовлетворён нашей скоростью, машина не на том уровне, которого я ожидаю

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал выступление команды на Гран-при Бахрейна, где Юки Цунода занял 11-е место, а Ник де Врис был 14-м.
«Прежде всего поздравляю «Ред Булл» с фантастическим началом сезона. Команда заняла два первых места, намного опередив остальных пилотов. Что касается нас, то я не удовлетворён нашей скоростью. С технической точки зрения нам есть над чем поработать, поскольку машина не на том уровне, которого я ожидаю.
Мы знаем, в чём заключаются недостатки болида, и с помощью новых обновлений должны поработать над повышением его производительности. Надеюсь, обновления окажутся эффективными. После квалификации на 14-й и 19-й позициях мы смогли отыграться в гонке, и должен сказать, оба гонщика проделали хорошую работу. Юки изо всех сил старался финишировать в топ-10, но, к сожалению, ему не хватило пары десятых. Ник также хорошо выступил в гонке. Для него было важно изучить характеристики машины в гоночных условиях и получить как можно больше опыта», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
Автоспорт: главные события 2023 года:
- 6 марта 2023
-
10:43
-
10:17
-
09:40
-
02:59
-
00:45
-
00:30
-
00:05
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:33
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
22:05
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:39
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
20:59
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:30
-
19:18
-
19:00