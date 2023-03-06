Тост: я не удовлетворён нашей скоростью, машина не на том уровне, которого я ожидаю

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал выступление команды на Гран-при Бахрейна, где Юки Цунода занял 11-е место, а Ник де Врис был 14-м.

«Прежде всего поздравляю «Ред Булл» с фантастическим началом сезона. Команда заняла два первых места, намного опередив остальных пилотов. Что касается нас, то я не удовлетворён нашей скоростью. С технической точки зрения нам есть над чем поработать, поскольку машина не на том уровне, которого я ожидаю.

Мы знаем, в чём заключаются недостатки болида, и с помощью новых обновлений должны поработать над повышением его производительности. Надеюсь, обновления окажутся эффективными. После квалификации на 14-й и 19-й позициях мы смогли отыграться в гонке, и должен сказать, оба гонщика проделали хорошую работу. Юки изо всех сил старался финишировать в топ-10, но, к сожалению, ему не хватило пары десятых. Ник также хорошо выступил в гонке. Для него было важно изучить характеристики машины в гоночных условиях и получить как можно больше опыта», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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