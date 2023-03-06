Ферстаппен оценил потенциал «Астон Мартин» и Алонсо после Гран-при Бахрейна

Двукратный чемпион Формулы-1 и гонщик команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказал уверенность, что в нынешнем сезоне «Астон Мартин» и пилот команды Фернандо Алонсо смогут бороться за победы в гонках.
«Я надеюсь на это, в том числе и потому, что в течение нескольких лет у Фернандо просто не было возможности сражаться за высокие места. Я упоминал об этом раньше, думаю, что в «Астон Мартин» действительно есть дух и драйв, они хотят побеждать и наняли много хороших специалистов. Так что, полагаю, дела у них будут только лучше. Трудно сказать, смогут ли ли они бороться за чемпионство, но победы в гонках определённо будут стоять на кону. Безусловно, у них есть действительно хороший болид, и теперь всё дело в его дальнейшем развитии», — приводит слова Ферстаппена The Race.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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