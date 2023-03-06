Нико Росберг: «Мерседес» не до конца разобрался в новых правилах
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о сложностях «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1.
«Одна из самых сильных сторон Тото — умение выстраивать преемственность. Это началось очень, очень давно, ещё в 2014-15-16 годах. Давайте вспомним тогдашнюю смену с Пэдди Лоу: Пэдди уходит, приходит другой человек, привносит новую динамику и добивается дальнейшего прогресса. Это всегда было сильной стороной Тото. Так что я не думаю, что в данный момент «Мерседес» испытывает проблемы. Это просто общая проблема, заключающаяся в том, что они ещё не до конца разобрались в новых правилах и просто в том, что нужно сделать, чтобы действовать быстро», — приводит слова Росберга GPFans.
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