Майк Крак сделал заявление о столкновении Алонсо и Стролла на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поделился мнением о столкновении между пилотами команды Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом на Гран-при Бахрейна. Инцидент случился на первом круге: Алонсо поначалу был пятым, но в четвёртом повороте испанца ударил Стролл! В результате Фернандо потерял темп и тут же пропустил пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Стролл держится девятым, позади Боттаса. В итоге Алонсо был третьим, а Стролл — шестым.
«Такие вещи могут случаться на первом круге. Лэнс очень упорно боролся снаружи с Джорджем. Конечно, мне тоже это не очень понравилось. Но от этого никто не застрахован. Честно говоря, я ещё не проверял состояние машин. Я ещё их не видел. Но, судя по данным, никаких серьёзных повреждений нет», — приводит слова Крака GPblog.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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