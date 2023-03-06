Перес — о Гран-при Бахрейна: здорово видеть три машины «Ред Булл» на подиуме

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес во время пресс-конференции пошутил насчёт третьего места «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна. Напомним, победу на стартовом этапе нового сезона Формулы-1 добыл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым был Перес, а замкнул топ-3 Фернандо Алонсо.

«Здорово видеть три машины «Ред Булл» на подиуме!» — приводит слова Переса Fox Sports Australia.

Отметим, что в схожем ключе высказались также руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и спортивный консультант австрийской команды Хельмут Марко.

Напомним, сейчас пост технического директора «Астон Мартин» занимает Дэн Феллоуз. Ранее он работал в «Ред Булл», где занимал должность главы отдела аэродинамики.

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