Перес — о Гран-при Бахрейна: здорово видеть три машины «Ред Булл» на подиуме
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес во время пресс-конференции пошутил насчёт третьего места «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна. Напомним, победу на стартовом этапе нового сезона Формулы-1 добыл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым был Перес, а замкнул топ-3 Фернандо Алонсо.
«Здорово видеть три машины «Ред Булл» на подиуме!» — приводит слова Переса Fox Sports Australia.
Отметим, что в схожем ключе высказались также руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и спортивный консультант австрийской команды Хельмут Марко.
Напомним, сейчас пост технического директора «Астон Мартин» занимает Дэн Феллоуз. Ранее он работал в «Ред Булл», где занимал должность главы отдела аэродинамики.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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