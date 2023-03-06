Егор Оруджев высказался о будущем Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался о перспективах семикратного чемпиона Формулы-1, звёздного британца Льюиса Хэмилтона, в команде «Мерседес».

Напомним, Хэмилтон стал только пятым на минувшем Гран-при Бахрейна, после чего призвал команду к нововведениям.

«Подпишет ли Льюис новый контракт с «Мерседесом»? С цитатами Тото Вольфа про собственноручное толкание машины ради восьмого титула, думаю, подпишет. В другом месте титула у него быть не может», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном уходе Хэмилтона из команды после неудачного старта сезона-2023.

Новость по теме Глава «Мерседеса» высказался об уходе Хэмилтона после Гран-при Бахрейна

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: