Егор Оруджев высказался о будущем Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался о перспективах семикратного чемпиона Формулы-1, звёздного британца Льюиса Хэмилтона, в команде «Мерседес».
Напомним, Хэмилтон стал только пятым на минувшем Гран-при Бахрейна, после чего призвал команду к нововведениям.
«Подпишет ли Льюис новый контракт с «Мерседесом»? С цитатами Тото Вольфа про собственноручное толкание машины ради восьмого титула, думаю, подпишет. В другом месте титула у него быть не может», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном уходе Хэмилтона из команды после неудачного старта сезона-2023.
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