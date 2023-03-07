Стролл: 10 дней назад я не мог ходить. Мне говорили, что я вернусь на Гран-при Австралии

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл признался, что не все врачи предрекали ему столь скорое возвращение после травм, полученных на предсезонной подготовке в Испании.

По словам гонщика, ему говорили, что он сможет выступить только на Гран-при Австралии, который пройдёт с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне.

«Моя медицинская команда невероятна. Без Ксавье Мира было бы невозможно сидеть здесь сейчас. Мой остеопат проводил со мной по 10 часов в день, восстанавливая мои запястья и фиксируя палец на ноге. С пальцем мало что можно сделать, но тем не менее.

Есть целый список людей, которые помогли мне за последние две недели. Были и врачи, которые говорили, что я вернусь к Австралии. Ещё десять дней назад я не мог ходить. Не мог шевелить руками. Я был похож на овощ. Не думал, что окажусь здесь», – приводит слова Стролла издание Motorsport.