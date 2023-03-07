Хорнер — о новом авто «Астон Мартин»: подражание — высшая форма лести

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сходстве нынешнего автомобиля «Астон Мартин» с болидом австрийской команды прошлого года.
«Жалею ли как-то об уходе Дэна Феллоуза? Нет, ведь у нас замечательная команда. Всё должно развиваться. Ничто не стоит на месте. А вообще лестно видеть сходство их машины с нашей. И смотреть на пьедестал почёта в этот раз было здорово. Говорят, что подражание — высшая форма лести, и отрадно видеть, что старая машина так хорошо едет», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Напомним, сейчас пост технического директора «Астон Мартин» занимает Дэн Феллоуз. Ранее он работал в «Ред Булл», где занимал должность главы отдела аэродинамики.
Ранее в шутку о третьем месте «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна высказался пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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