Серхио Перес оценил шансы «Астон Мартин» навязать борьбу «Ред Булл»

Мексиканский пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Перес отметил выступление «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна. Напомним, на стартовом этапе Формулы-1 пилот британской команды Фернандо Алонсо занял третье место, а Лэнс Стролл был шестым.
«Прежде всего я очень рад видеть на подиуме «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо. Это были огромные усилия, и здорово, что Фернандо в первой же гонке за команду оказался в тройке. Мне кажется, у них очень хорошая машина. Безусловно.
Они наверняка будут бороться с нами на нескольких трассах. Сезоны в Формуле-1 чрезвычайно длинные, так что случиться может всё что угодно. Так что да, просто приятно видеть на подиуме Фернандо и «Астон Мартин», — приводит слова Переса Sky Sports.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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