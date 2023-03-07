«Мы ещё выясним, так ли это». Ален Прост — о преимуществе «Ред Булл» на старте сезона Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост высказал мнение, что пока рано сбрасывать «Феррари» со счетов и говорить о бесспорном преимуществе «Ред Булл» перед всеми остальными командами Формулы-1.
«Это только первая гонка. Некоторые остались немного разочарованы, потому что разрыв между «Ред Булл» и всеми остальными был очень большим. Но мы ещё выясним, так ли это на самом деле», — приводит слова Проста Bild.
Напомним, на Гран-при Бахрейна «Ред Булл» занял первое и вторе места: победу добыл Макс Ферстаппен, вслед за ним финишировал Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Карлос Сайнс («Феррари») занял четвёртое место, второй пилот «Скудерии» Шарль Леклер сошёл из-за проблем с двигателем.
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