Джо Сейвуд: «Кадиллак» может прийти в Формулу-1 и без «Андретти»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что американский производитель «Кадиллак» может прийти в «Королевские гонки» и без партнёрства с «Андретти».
«В паддоке поговаривают (без сомнения, те, кто хочет попробовать заключить сделку), что «Кадиллак» придёт в Формулу-1 – с «Андретти» или без этой команды. Чтобы успеть к 2026 году, «Кадиллак» будет использовать версии силового агрегата «Рено» без маркировки, хотя теоретически они могли просто поставить на силовые агрегаты свой брендинг, если бы в «Рено» были не против.
Однако в наши дни двигатели — это сложная штука, как технически, так и политически, ведь двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — это всего лишь часть силового агрегата. Поэтому говорить, что двигатель уникален для одного производителя, становится всё сложнее. «Форд» присоединяется к «Ред Булл» и будет производить все вспомогательные компоненты, а «Кадиллак», похоже, планирует сделать то же самое с «Рено», позже создав собственный ДВС», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.
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