Стролл — Алонсо: ну как, рад, что ты не в «Альпин»?

Канадский гонщик британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лэнс Стролл обратился к своему напарнику Фернандо Алонсо после успешной гонки на Гран-при Бахрейна.

В сети появилось видео, на котором к Алонсо, который даёт интервью, подходит Стролл, обнимает его и спрашивает: «Ну как, ты рад, что не в «Альпин»?». Алонсо в ответ лишь рассмеялся.

Гонка на Гран-при Бахрейна стала для Алонсо дебютной в составе «Астон Мартин». Испанский гонщик после пятого результата в квалификации сумел подняться на третью строчку и в итоге финишировал на подиуме, который стал для Фернандо уже 99-м в карьере. Стролл, в свою очередь, занял шестое место.

В прошлом сезоне Алонсо выступал за «Альпин» вместе с Эстебаном Оконом. Во французской команде его заменил Пьер Гасли, который в Бахрейне финишировал девятым.