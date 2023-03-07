Технический директор «Макларена» объяснил проблемы команды на старте сезона

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки объяснил, что проблемы команды в новом сезоне Формулы-1 связаны в том числе и с изменениями в регламенте, которые коснулись днища.

В частности, командам пришлось поднять края днища на 15 миллиметров, чтобы снизить эффект дельфинирования.

«Все согласны с тем, что защита от дельфинирования — разумное решение, и это остаётся проблемой. Кажется, что 15 миллиметров – это мало, но днища огромны и очень чувствительны. Посмотрите, сколько прижимной силы они создают. Когда мы внесли необходимые изменения, это вызвало большие потери. Видимо, на все команды это влияет по-разному. Отчасти это связано с геометрией днища.

Всё сложилось. Момент, когда внесли изменения в правила, и тот факт, что команда не смогла быстро отыграться и мы поздно сменили направление, потому что прежний подход уже не работал. В Азербайджане мы планируем привезти новое днище, но развитие требует времени. Мы старались успеть к первой гонке, но теперь надо отыгрываться», — цитирует Ки Motorsport.