Экклстоун: Кристиан Хорнер подошёл бы на роль генерального директора Формулы-1

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер является подходящим кандидатом на пост генерального директора Формулы-1, который в настоящий момент занимает Стефано Доменикали.

«У Стефано есть опыт работы в «Феррари», но, помимо этого, не так много всего. Он не знал, что происходило за кулисами. Но я никогда не был учителем и не собирался им быть. Если бы сейчас пришлось выбирать кого-нибудь, я бы сказал, что Кристиан Хорнер был бы настолько хорош, насколько это вообще возможно. Он умеет слушать и способен выделять то, что действительно имеет значение», — приводит слова Экклстоуна The Telegraph.

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