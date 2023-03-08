Зак Браун сделал заявление после провала «Макларена» на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда в настоящий момент проводит работу над ошибками, чтобы на следующем Гран-при Формулы-1 показать лучший результат, чем на предыдущем этапе в Бахрейне.

«Результат в Бахрейне был недостаточно хорош. Мы знаем, что «Макларен» способен выступать лучше. И сейчас команда усердно работает, чтобы заработать очки в Саудовской Аравии», — написал Браун у себя в социальных сетях.

Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна пилот «Макларена» Ландо Норрис показал 17-й результат, а второй гонщик команды Оскар Пиастри сошёл из-за проблемы с переключением коробки передач. На пит-стопе ему поставили новое рулевое колесо, однако это не помогло. Гран-при Саудовской Аравии состоится с 17 по 19 марта.

Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе: