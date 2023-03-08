Хельмут Марко: «Мерседес» сделал шаг назад
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась немецкая команда «Мерседес» в новом сезоне Формулы-1.
«Мерседес» не добился прогресса по сравнению с прошлым сезоном. А если подумать, они сделали даже шаг назад. Каковы причины? С введением ограничений расходов дальнейшее развитие автомобиля стало проблемой», — приводит слова Марко Oe24.at.
Напомним, по итогам первого этапа нового сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и седьмой результат соответственно. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» был третьим. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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