Уэббер: «Мерседесу» придётся приложить усилия, чтобы сохранить Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о положении семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» после неудачного для команды старта сезона-2023.
«По правде сказать, о трофеях и речи не идёт, хотя Льюис победитель, и он по-прежнему способен побеждать. Да, у него огромная мотивация, и он жаждет улучшения производительности, но он понимает, что технические особенности болидов не являются откровениями, посетившими накануне ночью, которые команда хочет найти.
Так как он поступит? Как он поставит себя в первой части сезона? Он сделает всё возможное, ведь он равняется на людей с долгими карьерами. Думаю, он прислушается к хорошему совету, прежде чем принять решение, которое вряд ли будет поспешным. Но «Мерседесу» придётся приложить усилия», – сказал Уэббер в эфире Channel 4.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
- 9 марта 2023
-
00:30
- 8 марта 2023
-
23:41
-
23:22
-
20:29
-
19:58
-
18:56
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:46
-
15:49
-
15:00
-
13:55
-
13:13
-
12:07
-
11:20
-
10:15
-
00:57
-
00:14
-
00:01
- 7 марта 2023
-
22:50
-
20:32
-
20:28
-
20:13
-
19:37
-
19:28
-
18:22
-
17:57
-
17:46
-
16:38
-
15:42
-
15:04
-
14:19
-
12:46
-
11:58