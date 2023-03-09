Уэббер: «Мерседесу» придётся приложить усилия, чтобы сохранить Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о положении семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» после неудачного для команды старта сезона-2023.

«По правде сказать, о трофеях и речи не идёт, хотя Льюис победитель, и он по-прежнему способен побеждать. Да, у него огромная мотивация, и он жаждет улучшения производительности, но он понимает, что технические особенности болидов не являются откровениями, посетившими накануне ночью, которые команда хочет найти.

Так как он поступит? Как он поставит себя в первой части сезона? Он сделает всё возможное, ведь он равняется на людей с долгими карьерами. Думаю, он прислушается к хорошему совету, прежде чем принять решение, которое вряд ли будет поспешным. Но «Мерседесу» придётся приложить усилия», – сказал Уэббер в эфире Channel 4.

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