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Хэмилтон прошёл опрос на детекторе лжи. По данным прибора, гонщик сказал неправду пять раз

Хэмилтон прошёл опрос на детекторе лжи. По данным прибора, гонщик сказал неправду пять раз
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с помощью детектора лжи.

Британский гонщик пять раз давал ответы, которые полиграф счёл ложью.

Вопрос ведущего: «Ты когда-нибудь мочился прямо в болиде?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: ложь.

«А, нет, один раз было», — добавил Льюис после результата.

Вопрос: «Смотришь ли ты различные реалити-шоу на телевидении?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: ложь.

Вопрос: «Ты ненавидишь выходить на публику?»
Хэмилтон: «Да».
Результат на детекторе лжи: ложь.

Вопрос: «Тебе нравится находиться в центре внимания?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: ложь.

«Конечно, нравится!» — поменял ответ Льюис после результата полиграфа.

Вопрос: «Ты победил бы Джорджа в армрестлинге?»
Хэмилтон: «Да».
Результат на детекторе лжи: ложь.

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