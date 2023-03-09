Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хэмилтон прошёл опрос на детекторе лжи. По данным прибора, гонщик сказал неправду пять раз

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с помощью детектора лжи.

Британский гонщик пять раз давал ответы, которые полиграф счёл ложью.

Вопрос ведущего: «Ты когда-нибудь мочился прямо в болиде?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: ложь.

«А, нет, один раз было», — добавил Льюис после результата.

Вопрос: «Смотришь ли ты различные реалити-шоу на телевидении?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: ложь.

Вопрос: «Ты ненавидишь выходить на публику?»

Хэмилтон: «Да».

Результат на детекторе лжи: ложь.

Вопрос: «Тебе нравится находиться в центре внимания?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: ложь.

«Конечно, нравится!» — поменял ответ Льюис после результата полиграфа.

Вопрос: «Ты победил бы Джорджа в армрестлинге?»

Хэмилтон: «Да».

Результат на детекторе лжи: ложь.