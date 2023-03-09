Хэмилтон: останусь в Формуле-1, пока не выиграю восьмой титул

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с применением детектора лжи.

В частности, Хэмилтон заверил, что останется в Формуле-1 как минимум до тех пор, пока не выиграет свой восьмой чемпионский титул. Полиграф подтвердил, что британский гонщик не лжёт.

Вопрос ведущего: «Ты устал от Формулы-1?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Ты останешься в Формуле-1, пока не выиграешь восьмой титул?»

Хэмилтон: «Да».

Результат на детекторе лжи: правда.

В прошлом году Льюис Хэмилтон впервые за карьеру в Формуле-1 не смог выиграть ни одной гонки за сезон. Его текущий контракт с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.