Хэмилтон: останусь в Формуле-1, пока не выиграю восьмой титул
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с применением детектора лжи.
В частности, Хэмилтон заверил, что останется в Формуле-1 как минимум до тех пор, пока не выиграет свой восьмой чемпионский титул. Полиграф подтвердил, что британский гонщик не лжёт.
Вопрос ведущего: «Ты устал от Формулы-1?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: правда.
Вопрос: «Ты останешься в Формуле-1, пока не выиграешь восьмой титул?»
Хэмилтон: «Да».
Результат на детекторе лжи: правда.
В прошлом году Льюис Хэмилтон впервые за карьеру в Формуле-1 не смог выиграть ни одной гонки за сезон. Его текущий контракт с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.
Новость по темеХэмилтон прошёл опрос на детекторе лжи. По данным прибора, гонщик сказал неправду пять раз
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