Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа

«Феррари» отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» постарается починить накопитель энергии на болиде Шарля Леклера, чтобы избежать штрафа в десять позиций на стартовой решётке уже во второй гонке сезона, сообщает Motorsport Italia.

Напомним, перед гонкой Гран-при Бахрейна Леклеру был установлен новый накопитель и «Феррари», таким образом, израсходовала лимит на использование этого компонента без угрозы штрафа. Однако Леклер сошёл с дистанции во время заезда, а новый накопитель вышел из строя и уже не подлежит восстановлению.

«Феррари» попытается отремонтировать накопитель энергии, который был заменён, и установить его перед следующим Гран-при. В противном случае Леклера ждёт штраф.

Кроме того, отмечается, что во время гонки новый накопитель вышел из строя из-за неправильной установки.

Новость по теме
Леклер мог сойти из-за электроники, заменённой до гонки. Новая замена приведёт к штрафу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023