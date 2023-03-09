«Феррари» отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» постарается починить накопитель энергии на болиде Шарля Леклера, чтобы избежать штрафа в десять позиций на стартовой решётке уже во второй гонке сезона, сообщает Motorsport Italia.
Напомним, перед гонкой Гран-при Бахрейна Леклеру был установлен новый накопитель и «Феррари», таким образом, израсходовала лимит на использование этого компонента без угрозы штрафа. Однако Леклер сошёл с дистанции во время заезда, а новый накопитель вышел из строя и уже не подлежит восстановлению.
«Феррари» попытается отремонтировать накопитель энергии, который был заменён, и установить его перед следующим Гран-при. В противном случае Леклера ждёт штраф.
Кроме того, отмечается, что во время гонки новый накопитель вышел из строя из-за неправильной установки.
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