«Феррари» отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» постарается починить накопитель энергии на болиде Шарля Леклера, чтобы избежать штрафа в десять позиций на стартовой решётке уже во второй гонке сезона, сообщает Motorsport Italia.

Напомним, перед гонкой Гран-при Бахрейна Леклеру был установлен новый накопитель и «Феррари», таким образом, израсходовала лимит на использование этого компонента без угрозы штрафа. Однако Леклер сошёл с дистанции во время заезда, а новый накопитель вышел из строя и уже не подлежит восстановлению.

«Феррари» попытается отремонтировать накопитель энергии, который был заменён, и установить его перед следующим Гран-при. В противном случае Леклера ждёт штраф.

Кроме того, отмечается, что во время гонки новый накопитель вышел из строя из-за неправильной установки.