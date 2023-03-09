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Хэмилтон назвал своего лучшего напарника за карьеру в Формуле-1

Хэмилтон назвал своего лучшего напарника за карьеру в Формуле-1
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с помощью детектора лжи.

Британский гонщик рассказал, что его его лучшим напарником в Формуле-1 был Валттери Боттас, и признался, что не завидует телосложению Джорджа Расселла.

Вопрос ведущего: «Был ли Фернандо Алонсо твоим лучшим напарником по команде?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Тогда кто был твоим лучшим напарником?»
Хэмилтон: «Валттери, с ним было весело, мы уважали друг друга, он был настоящим товарищем на протяжении всех совместных сезонов».
Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Джордж Расселл любит светить голым торсом больше, чем ты?»
Хэмилтон: «Да».
Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Ты завидуешь телосложению Джорджа?»
Хэмилтон: «Нет».
Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Ты победил бы Джорджа в армрестлинге?»
Хэмилтон: «Да».
Результат на детекторе лжи: ложь.

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