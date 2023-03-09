Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хэмилтон назвал своего лучшего напарника за карьеру в Формуле-1

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с помощью детектора лжи.

Британский гонщик рассказал, что его его лучшим напарником в Формуле-1 был Валттери Боттас, и признался, что не завидует телосложению Джорджа Расселла.

Вопрос ведущего: «Был ли Фернандо Алонсо твоим лучшим напарником по команде?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Тогда кто был твоим лучшим напарником?»

Хэмилтон: «Валттери, с ним было весело, мы уважали друг друга, он был настоящим товарищем на протяжении всех совместных сезонов».

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Джордж Расселл любит светить голым торсом больше, чем ты?»

Хэмилтон: «Да».

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Ты завидуешь телосложению Джорджа?»

Хэмилтон: «Нет».

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: «Ты победил бы Джорджа в армрестлинге?»

Хэмилтон: «Да».

Результат на детекторе лжи: ложь.