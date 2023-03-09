В Санкт-Петербурге во второй раз пройдёт GARAGE FEST

5 и 6 августа 2023 года на Автодроме «Игора Драйв» состоится двухдневный фестиваль – GARAGE FEST Игора Драйв 2023. Гостей мероприятия ожидают яркие спортивные соревнования, развлекательные активности, мастер-классы, автограф-сессии и концерты. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти развлечения для себя.

Любители автоспорта смогут поболеть за участников увлекательной гонки на выносливость REC Игора Драйв 4 часа 2023. В гонке принимают участие автомобили разных классов: от мощных спортпрототипов и суперкаров категории GT до демократичных автомобилей национальных классов и нестареющей «классики». Победители определяются как в абсолютном зачёте, так и в классах.

Украшением фестиваля GARAGE FEST станет четвёртый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. В этапе примут участие 10 команд и более 50 пилотов из России и ближнего зарубежья. Всем гостям будет открыт доступ в сервис-парк, где можно будет поближе познакомиться с техникой, взять автографы у пилотов во время фотосессии на трассе и сделать фото на память.

Весь уикенд, помимо гонки на выносливость и дрифта, будут проводиться показательные выступления по мотокроссу, где лучшие мотокроссмены сразятся за звание самого лучшего райдера этого уикенда. Гостей фестиваля ожидают зрелищные старты, захватывающие дух прыжки и напряжённая борьба.



Впервые в рамках фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв состоится международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент», где студенты ведущих технических вузов представят свои формульные болиды.

Открыта продажа билетов на GARAGE FEST Игора Драйв 2023. Билетная программа включает в себя три категории: VIP, Комфорт и Зона свободного размещения. По традиции стоимость билетов будет меняться в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 31 марта действует акция «Раннее бронирование», в рамках которой вы можете купить билеты по наиболее выгодным ценам – билет на два дня фестиваля в Зону свободного размещения будет стоить всего 1000 рублей.



Более подробную информацию о билетах и программе фестиваля вы можете найти на сайте.