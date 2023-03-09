Лоуренс Стролл увеличит объём инвестиций в «Астон Мартин» на фоне успеха на ГП Бахрейна

Владелец британского гоночного коллектива «Астон Мартин» Лоуренс Стролл впечатлён успешными результатами команды в начале сезона и готов увеличить объём инвестиций, сообщает Formu1a.uno.

Напомним, на прошлой неделе состоялась первая гонка сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, а второе место занял его напарник Серхио Перес. Третьим финишировал испанский новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, для которого это был 99-й подиум в карьере.

Кроме того, напарник Алонсо и сын владельца команды Лэнс Стролл занял шестое место в гонке. При этом пилот пропустил предсезонные тесты из-за переломов обоих запястий, но успел восстановиться к тестам.