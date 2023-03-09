Брандл: нельзя исключать, что «Ред Булл» выиграет все 23 гонки

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о словах руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и пилота немецкой команды Джорджа Расселла, которые считают, что «Ред Булл» может выиграть все 23 гонки в сезоне.

«Ферстаппен спокойно ехал в лидерах, и нетрудно предположить, что он может добавить ещё секунд десять. И я уверен, что «Ред Булл» действительно приглушил двигатель. Макс в любом случае выиграл бы гонку. Это доминирующее выступление.

Джордж сказал, что «Ред Булл» может выиграть 23 гонки в сезоне. Нельзя исключать, что так и будет, несмотря на то, что Расселл говорил это на эмоциях. Отличный болид будет отличным и в Монце, и в Монако. Выиграть у «Ред Булл» очень трудно, не в последнюю очередь из-за Ферстаппена», — приводит слова Брандла Sky Sports.