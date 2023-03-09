Источник: в «Мерседесе» поставили ультиматум руководству технического отдела

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Руководство команды Формулы-1 «Мерседес» выставило ультиматум техническому отделу во главе с техническим директором команды Майком Эллиотом, сообщает Formu1aUno.

Как информирует источник, на собрании после Гран-при Бахрейна перед Эллиотом был поставлен ультиматум. Если обновления машины, которые ожидаются к шестому этапу сезона, Гран-при Эмилии-Романьи, не позволят добиться значительного прогресса, то в руководящем составе технического отдела произойдут кадровые перестановки.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом.

Также ранее сообщалось, что немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами.