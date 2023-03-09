Источник: в «Мерседесе» поставили ультиматум руководству технического отдела

Руководство команды Формулы-1 «Мерседес» выставило ультиматум техническому отделу во главе с техническим директором команды Майком Эллиотом, сообщает Formu1aUno.
Как информирует источник, на собрании после Гран-при Бахрейна перед Эллиотом был поставлен ультиматум. Если обновления машины, которые ожидаются к шестому этапу сезона, Гран-при Эмилии-Романьи, не позволят добиться значительного прогресса, то в руководящем составе технического отдела произойдут кадровые перестановки.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом.
Также ранее сообщалось, что немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами.
- 9 марта 2023
-
17:32
-
17:14
-
16:59
-
16:10
-
15:37
-
14:44
-
14:32
-
14:05
-
13:05
-
12:31
-
11:29
-
11:17
-
10:14
-
00:30
- 8 марта 2023
-
23:41
-
23:22
-
20:29
-
19:58
-
18:56
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:46
-
15:49
-
15:00
-
13:55
-
13:13
-
12:07
-
11:20
-
10:15
-
00:57
-
00:14
-
00:01
- 7 марта 2023
-
22:50
-
20:32