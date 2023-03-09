Палмер считает, что Алонсо может выиграть гонку в 2023 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер считает, что в 2023 году Фернандо Алонсо сможет одержать победу в гонке.

«Фернандо Алонсо на протяжении десяти лет ждал машину, с которой он мог бы сражаться в первых рядах Формулы-1, и, похоже, в 2023 году она у него есть. „Астон Мартин“ выглядел заряженным с самого начала предсезонки. Фернандо не сразу же сел за руль, но с самого первого круга, который я увидел в его исполнении, ему было комфортно за рулём.

К тому моменту, как мы добрались до гоночного уикенда, люди в паддоке чувстовали волнение за «Астон Мартин» и страх конкурентов перед ними, подкреплённый их лучшими результатами на тренировках.

Хотя квалификация по-прежнему показывает, что «Астон Мартин» отстаёт в скорости на одном круге от «Ред Булл» и «Феррари», гоночный темп — это то, что больше всего выделялось у них на тестах и мы это увидели в воскресенье в гонке.

Если бы Фернандо не получил удар от своего товарища по команде Лэнса Стролла на первом круге, то всё для него могло бы сложиться гораздо проще. Как бы то ни было, эта авария послужила катализатором к его фантастическому прорыву на подиум, который он комфортно бы взял без столкновения.

Команда создала прекрасный фундамент на этот сезон, при этом у них больше времени в аэродинамической трубе, чем у конкурентов, так что стоит поверить, что это может быть тот сезон, когда Алонсо прервёт свою серию без побед в Формуле-1", — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.