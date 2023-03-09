Глава отдела аэродинамики «Феррари» подал в отставку
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Глава отдела аэродинамики команды «Феррари» Давид Санчес подал в отставку, сообщает Motorsport Italia.
Как сообщает источник, отставка Санчеса никак не связана с выступлением итальянской команды на Гран-при Бахрейна. Специалист получил предложение от другой команды и после обязательного отпуска продолжит карьеру в другом коллективе. Ожидается, что Санчес станет главой аэродинамического отдела «Макларена».
Санчес проработал в «Феррари» в течение 10 лет. Из них четыре года он провёл в роли главы аэродинамического отдела, получив эту должность в 2019 году.
Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна «Феррари» не удалось показать хороший результат — Карлос Сайнс финишировал четвёртым, а Шарль Леклер не добрался до финиша из-за технических проблем.
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