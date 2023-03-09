Штайнер отреагировал на негативные комментарии в адрес Мика Шумахера в Drive to Survive

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о негативных комментариях, которые он делал в прошлом сезоне Формулы-1 относительно экс-пилота команды Мика Шумахера. Моменты, в которых Штайнер жёстко критиковал Мика Шумахера, попали в пятый сезон документального шоу Drive to Survive.

«Я не смотрел сериал, но делал комментарии, так что помню некоторые детали. Думаю, они не показали всего, что я говорил, только острые моменты. Drive to Survive показали худшие моменты тех дней, и, очевидно, это именно то, что должно делать шоу.

Что сказано, то сказано. Не могу этого вернуть, но мне нечего скрывать, и я этого не стыжусь. В запале можно сказать вещи, которые сейчас я бы вам не сказал. Не стоит углубляться в анализ моего психического состояния», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.