От Пике потребовали около $ 2 млн из-за его слов в адрес Хэмилтона

Бразильская прокуратура потребовала осудить Нельсона Пике за расистские и гомофобные высказывания против семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает Globo.
Как информирует источник, от бывшего пилота Формулы-1, трёхкратного обладателя титула Пике требуют $ 2 млн в качестве компенсации морального ущерба.
В настоящий момент окончательное решение ещё не принято, иск ждёт решения гражданского суда в Бразилии.
Напомним, в интервью от ноября 2021 года Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.
Иск был подан Educafro (ответственным за содействие интеграции чернокожих в государственных и частных университетах), Centro Santo Dias (органом защиты прав человека), Aliança Nacional LGBTI+ и Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH).
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