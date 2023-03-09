Шовлин: в ближайших Гран-при на машине «Мерседеса» появятся видимые изменения
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что в ближайшее время на машине появятся «видимые» изменения.
«Люди привыкли говорить слово «концепция», когда речь идёт о дизайне боковых понтонов. Тото недавно высказывался о доработке, которая в любом случае планируется нами в ближайших нескольких гонках. Учитывая отставание от лидеров, мы, конечно, настроены внести радикальные изменения. Но это требует времени, нельзя просто мгновенно создать подходящее решение. Нужно много работать над изменением геометрии в данной области.
Конечно, мы изучаем, в чём можем улучшить машину, ищем потенциал для развития. В ближайших Гран-при на машине появятся видимые изменения», — приводит слова Шовлина PlanetF1.
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