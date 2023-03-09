В «Макларене» сообщили о сроках запуска собственной аэродинамической трубы

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил о прогрессе запуска в работу новой аэродинамической трубы команды.
«С новой аэродинамической трубой нужно использовать совершенную модель, чтобы увидеть корреляцию данных. Поэтому мы не хотим работать в ней с новой моделью болида. Нам нужно продуть там старую модель, чтобы понять работу аэродинамической трубы, а затем уже использовать её в отношении новой машины.
Вся работа по настройке оборудования занимает несколько недель, так что сейчас мы находимся на стадии вводы аэротрубы в эксплуатацию.
После того, как мы проведём процесс калибровки, надеюсь, мы сможем приступить к работе в трубе в течение пару недель. План заключается в том, чтобы начать работу в июне", — приводит слова Андреа Стеллы Speedcafe.
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