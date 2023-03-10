Лоран Росси ответил, готова ли «Альпин» в будущем взять Пиастри

Генеральный директор «Альпин» Лоран России ответил на вопрос, готова ли французская команда в будущем подписать контракт с австралийским гонщиком Оскаром Пиастри.
«Посмотрим, что будет, если такое случится. Но не нужно держать обиду, это разрушает тебя и разрушает то, что ты хочешь делать. Знаете, ситуация позади, теперь нам лучше с Пьером Гасли, так зачем мне что-то ещё? Я в полном порядке, я смирился с ситуацией. Если в будущем появится такая вероятность, что Пиастри может вернуться к нам, я нее скажу „нет“, не скажу „да“. Посмотрим, что будет, если мы окажемся в этой точке», — приводит слова Лорана Росси The Race.
Напомним, Пиастри в прошлом сезоне оказался в центре скандала — изначально о подписании контракта с ним объявила «Альпин», однако австралиец заявил, что это было сделано без его ведома, и в итоге ушёл в «Макларен».
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