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Расселл оценил шансы «Мерседеса» в случае применения концепции с понтонами «Ред Булл»

Расселл оценил шансы «Мерседеса» в случае применения концепции с понтонами «Ред Булл»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о сложностях команды с новым автомобилем.

«Честно говоря, даже если на следующей неделе у нас будут такие же боковые понтоны, как у «Ред Булл», не думаю, что это сделает наш болид лучше. Полагаю, волшебство происходит под днищем и в других местах автомобиля, которые мы не можем видеть», — приводит слова Расселла GrandPX.news.

Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Расселл показал седьмой результат. Его напарник по команде Льюис Хэмилтон был пятым. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второй результат ещё у одного гонщика австрийской команды Серхио Переса. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

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