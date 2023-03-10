Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер — о ГП Бахрейна: думал, день не закончится. Очень сильно хотел прыгнуть в авто

Мик Шумахер — о ГП Бахрейна: думал, день не закончится. Очень сильно хотел прыгнуть в авто
Комментарии

Резервный немецкий гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что комфортно чувствует себя в нынешней команде, но при этом очень хочет участвовать в гонках.

«Я сидел [на Гран-при Бахрейна], и мне просто казалось, что день никогда не закончится. В тот момент я очень сильно хотел запрыгнуть в машину. Но это лишь очередное доказательство того, что я действительно очень хочу участвовать в гонках.

Я не знаю, что ждёт меня в будущем. Трудно сказать. Но я чувствую себя в «Мерседесе» как дома. Поэтому посмотрим, какие варианты у меня будут на предстоящий сезон», — приводит слова Шумахера Motorsport Week со ссылкой на его выступление в F1 Nation podcast.

Автоспорт: главные события 2023 года:

Новость по теме
Штайнер отреагировал на негативные комментарии в адрес Мика Шумахера в Drive to Survive
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023