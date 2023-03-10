Мик Шумахер — о ГП Бахрейна: думал, день не закончится. Очень сильно хотел прыгнуть в авто
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Резервный немецкий гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что комфортно чувствует себя в нынешней команде, но при этом очень хочет участвовать в гонках.
«Я сидел [на Гран-при Бахрейна], и мне просто казалось, что день никогда не закончится. В тот момент я очень сильно хотел запрыгнуть в машину. Но это лишь очередное доказательство того, что я действительно очень хочу участвовать в гонках.
Я не знаю, что ждёт меня в будущем. Трудно сказать. Но я чувствую себя в «Мерседесе» как дома. Поэтому посмотрим, какие варианты у меня будут на предстоящий сезон», — приводит слова Шумахера Motorsport Week со ссылкой на его выступление в F1 Nation podcast.
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