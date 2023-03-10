Туррини: в «Феррари» валят вину друг на друга. Не думаю, что Вассёр оставит людей Бинотто

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал уход с поста главы отдела аэродинамики «Феррари» Давида Санчеса.

«Обещаю быть откровенным. Прежде всего стоит отметить, что у Вассёра и исполнительного директора команды Бенедетто Виньи есть договорённость, согласно которой Фредерик будет строить команду по своему усмотрению. Пока что Фред изучает команду Бинотто, и по тем или иным причинам с разных должностей уходят специалисты. Теперь в их число попал и Санчес.

Я очень сомневаюсь, что другие ключевые фигуры эпохи Бинотто надолго останутся на своих же должностях (имена упоминать не стоит – их вы можете придумать сами). В команде появился новый начальник. Очевидно, что в скором времени с него будут спрашивать, и со стороны Вассёра было бы глупо не окружить себя людьми, которым он абсолютно доверяет. Санчеса не было в его списке, и на этом точка.

Так кто теперь будет отвечать за аэродинамику? Или специалистов нет? Сейчас в Маранелло валят вину друг на друга, но лучше бы им стоило контролировать эти импульсы и заниматься другим делом», — написал Туррини в своей колонке на QuotidianoNet.

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