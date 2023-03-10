Сьюзи Вольф оценила перспективы девушек пробиться в Формулу-1

Новоиспечённый руководитель серии F1 Academy Сьюзи Вольф оценила перспективы девушек попасть в список пилотов Формулы-1.

«Я точно знаю, что женщина способна выступать в гонках такого уровня. И с этой точки зрения мой опыт крайне важен, особенно в вопросе передачи его следующим поколениям. С поддержкой со стороны Формулы-1 и F1 Academy у нас есть всё необходимое, чтобы помочь талантливым девушкам пробиться наверх.

Но не стоит завышать ожидания, нужно время. Сейчас наша задача — расширить список талантов, повысить популярность автоспорта, вдохновить новое поколение, чтобы сделать гонки более доступным видом спорта для тех, кто хочет ими заниматься. На это потребуется несколько лет. Думаю, нам по силам добиться определённого успеха и в краткосрочной перспективе. Но для поиска девушки, способной успешно выступать в Формуле-1, потребуется время. Нам нужно больше терпения», — приводит слова Сьюзи Вольф GPToday.