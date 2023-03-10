В «Хаасе» рассказали о том, сколько веса они смогли сэкономить за счёт отсутствия краски

Технический директор «Хааса» Симоне Реста оценил экономию веса на новой машине американской команды за счёт отсутствия краски на некоторых её элементах.

«Всё зависит от количества наносимой краски, от того, какой краски больше — светоотражающей или матовой. Есть много переменных, но я бы сказал, что вы экономите от полкило до килограмма веса на этом.

Думаю, это было хорошим решением. Как команда мы смогли сплотиться и расставить правильные приоритеты, обеспечив при этом хороший конечный результат. Думаю, мы нашли верное решение. Мы довольны весом машины. Ребята на заводе отлично поработали над созданием болида», — приводит слова Симоне Ресты Motorsport-Total.

Напомним, перед новым сезоном Формулы-1 сразу несколько команд отказались от краски на элементах болида с целью экономии веса.