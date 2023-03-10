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Защитник «Спартака» Маслов назвал Алексея Попова лучшим комментатором

Защитник «Спартака» Маслов назвал Алексея Попова лучшим комментатором
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, кого из российских комментаторов он считает одним из лучших в своей сфере.

«Что было самым сложным при работе комментатором? (Маслов отработал комментатором на матче 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» на Okko. — Прим. «Чемпионата»). Уровня погружения в тему хватало, но часто матчи проходят не в обоюдоострой борьбе: игра подолгу статична, никакого экшена не происходит. В такие моменты комментатор должен уметь заполнять пустоту, но так, чтобы не уходить в дебри и не нести ерунду. Для меня в этом плане топ в своей сфере — Алексей Попов, который много лет комментирует Формулу-1. За счёт тембра, слога и интересных околоспортивных фактов он увлекает зрителя в паузах, которых в многочасовых гонках предостаточно», — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».

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