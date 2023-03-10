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Игрок «Спартака» Маслов: всегда нравился «Ред Булл», но сейчас это прозвучит ужасно

Игрок «Спартака» Маслов: всегда нравился «Ред Булл», но сейчас это прозвучит ужасно
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своём увлечении Формулой-1 и о том, за кого он болеет в этом чемпионате.

«Я увлёкся Формулой-1. Все началось, когда посмотрел на Netflix сериал Drive to Survive. Причём первые сезоны были только с субтитрами, это стало отличной практикой английского. Если говорят, что футбол — это спорт больших денег, то Формула-1 — огромных денег. Не секрет, что это спорт для богатых, и мне было очень интересно узнать, как устроена психология изнутри. Ведь там в порядке вещей не взаимоуважение, а нескрываемое желание показать, что именно ты лучший. Это борьба индивидуальностей даже внутри одной команды. А ещё затянуло то, насколько много деталей учитывается при подготовке машин.

Кто мой фаворит в Формуле-1? Мне всегда нравился «Ред Булл», но сейчас это прозвучит ужасно, потому что команда претендует на третье подряд чемпионство. Буду выглядеть как классический глорихантер. Так что назову Ландо Норриса из «Макларена», — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».

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